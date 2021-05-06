"الأرصاد": الطقس حار نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل بآخره

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية ان طقس البلاد مستقر خلال هذه الفترة ويكون حارا نهارا ومائلا للحرارة في أول الليل ومعتدلا في اخره كما تظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف رئيس قسم التنبؤات البحرية بالادارة ياسر البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الخميس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 40 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس مساء اليوم مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس المتوقع نهار الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر ان الطقس مساء الجمعة مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع البلوشي أن يكون طقس نهار السبت حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس مساء الجمعة مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.