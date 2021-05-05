"الصحة": 1451 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1512 وتسجيل 9 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء تسجيل 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 280536 فيما سجلت تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1610.

وأضاف السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم أيضا تسجيل 1512 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 264094 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 14ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 205 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14832.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9428 ليصبح مجموع الفحوصات 2370265 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 39ر15 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.