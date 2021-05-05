الحرس الوطني: حريصون على تسخير كل إمكاناتنا لدعم وإسناد جهات الدولة في الأزمات والطوارئ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاربعاء حرص الحرس على تسخير كافة إمكاناته البشرية والمادية لدعم وإسناد جميع جهات الدولة في أوقات الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ أحمد النواف نقله بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني خلال افتتاحه مركز تطعيم الحرس الوطني بنادي ضباط الحرس الوطني في منطقة الفنيطيس وبدء العمل به لدعم جهود الدولة في تطويق الوباء والتغلب على آثاره وإسناد وزارة الصحة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح أن المركز سيسهم في تخفيف العبء عن وزارة الصحة وتسريع وتيرة تزويد المواطنين والمقيمين باللقاح المضاد ل(كوفيد- 19) حماية لهم ولأسرهم وصولا إلى المناعة المجتمعية.

وأشاد بجهود الوحدات المشاركة في تشغيل وتجهيز المركز وتزويده بالأجهزة والمعدات وسبل توفير الراحة لمتلقي اللقاح لافتا الى ضرورة إعطاء الأولوية في التطعيم لمنتسبي الحرس الوطني وذويهم ومن ثم المتقاعدين من الجهات العسكرية على أن يتم بعد ذلك التنسيق مع وزارة الصحة لتطعيم المواطنين والمقيمين.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وأن يرفع الوباء والبلاء عن جميع دول العالم.

من جهته أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وفق البيان أن افتتاح المركز جاء بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني بهدف دعم جهود وزارة الصحة في تطعيم المسجلين بلقاح (كوفيد-19).

وقال الرفاعي إن المركز تم تزويده بمختلف المستلزمات الصحية والكوادر المؤهلة لتسهيل تلقي المسجلين للتطعيم وتوفير سبل الراحة لهم داعيا إلى الإسراع في تلقي اللقاح من أجل سلامتهم وأسرهم.

وأضاف أن افتتاح المركز يعتبر ترجمة لبروتوكول التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الصحة بمساندتها في حالات الطوارئ كما يمثل التزاما من الحرس الوطني تجاه المجتمع.

من ناحيته ثمن وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا بحسب البيان تعاون الحرس الوطني مع وزارة الصحة في جهودها لاحتواء وباء (كورونا) منذ بداية الأزمة مما يعكس الروح الوطنية العالية وحرص القيادة على دعم مؤسسات الدولة.

بدوره أوضح المعاون للاسناد الإداري في الحرس الوطني العميد مهندس عصام نايف أن افتتاح مركز التطعيم في نادي ضباط الحرس الوطني يأتي استكمالا لجهود رجال الحرس الوطني في التصدي للأزمة الصحية ومساندتهم لجميع جهات الدولة المختلفة.