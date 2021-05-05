الفلكي العجيري: الخميس 13 مايو الجاري أول أيام شهر شوال وعيد الفطر السعيد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري اليوم الأربعاء إنه وفق المعايير العلمية الفلكية فإن أول أيام شهر شوال وعيد الفطر السعيد هذا العام سيكون -بإذن الله- يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري.

وذكر العجيري أنه وفق حسابات (تقويم العجيري) الفلكية بتوقيت دولة الكويت فإن الهلال يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري يولد الساعة 01ر10 مساء وتغرب الشمس يوم الأربعاء 12 مايو الساعة 31ر6 مساء فيما يغرب القمر في ذات اليوم الساعة 10ر7 مساء.

وبين أن حسابات التقويم أظهرت أن القمر يمكث في يوم الأربعاء 12 مايو الجاري مدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس ويمكن رؤيته.

وأوضح أنه بغروب القمر يوم الأربعاء 12 مايو بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وعليه يصبح الخميس الموافق 13 مايو 2021 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1442 هجري وأن موعد صلاة العيد سيكون -بإذن الله- في تمام الساعة 12ر5 صباحا.

وأشار إلى أن مؤسسة العجيري العلمية تقوم بحساب المواقيت والاهلة وفق معاير علمية فلكية متقدما بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي عهده الأمين والى شعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الكريمة.