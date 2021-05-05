السفير العتيبي: نجدد المطالبة بتمثيل عربي دائم بمجلس الامن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال اي توسيع مستقبلي لمجلس الامن.

جاء ذلك في بيان للمجموعة العربية ألقاه السفير العتيبي مساء امس الثلاثاء بالاجتماع الخامس خلال الدورة ال75 للجمعية العامة للامم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية حول (التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه والمسائل ذات الصلة).

وقال ان عدالة التمثيل تتطلب تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الامن الموسع مؤكدا اهمية تركيز عملية الاصلاح بتوزيع المقاعد على رفع الظلم عن الدول النامية وخاصة الدول العربية والافريقية غير الممثلة على الاطلاق بفئة المقاعد الدائمة بمجلس الامن.

وعن التمثيل العابر للاقاليم أكد السفير العتيبي انه لضمان عدالة التمثيل الاقليمي على المستوى العالمي ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة اقليمية بحد ذاتها بالمجلس دون ان تكون محسوبة على او خصما من رصيد المجموعتين الافريقية او الاسيا باسيفيك.

وأضاف ان كل اقليم له خصوصياته التي يستحق ان يبرزها في مجلس الامن الموسع لافتا الى ضرورة التوضيح بشكل اكبر للتمثيل الاقليمي حول تخصيص مقعد او اكثر له وضرورة تحديد المعايير لشغل ذلك المقعد.

وأكد السفير العتيبي ان اساس المفاوضات يستند الى مواقف واقتراحات الدول وفقا لقرار الجمعية رقم (62/557) وان اي عملية دمج يقوم بها طرف بخلاف الدول الاعضاء ينتج عنها مزيد من التعقيدات بعملية المفاوضات الحكومية.

ولفت الى ضرورة ضمان الانتقال السلس من خلال قرار اجرائي يضم كافة الوثائق الجديدة والقديمة بما يتيح للدول الاعضاء مواصلة العمل الجماعي في الدورة القادمة وأهمية صياغة تفاهم مشترك للتوصل الى حل توافقي يؤدي الى اصلاح حقيقي وشامل لمجلس الامن.