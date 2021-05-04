وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يبحث مع نظيرته في ليبيا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء محمد المنقوش مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي أجراها وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع الوزيرة المنقوش في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى العاصمة الليبية طرابلس.