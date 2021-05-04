الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير "الدفاع" يقوم بزيارة تفقدية إلى هيئة العمليات والخطط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى هيئة العمليات والخطط.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إنه كان في استقبال وزير الدفاع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد السردي وعدد من قيادات الهيئة.

وأوضحت أن وزير الدفاع استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والواجبات التي تقوم هيئة العمليات والخطط بتنفيذها ومتابعتها وذلك من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات بالجيش الكويتي.

وأثنى الشيخ حمد الجابر على ما شاهده خلال زيارته من استخدام للعلوم الحديثة وإدارة مراكز ذات قدرات علمية عالية مما يسهل قيادة وإدارة مختلف الأزمات التي قد تواجهها بالإضافة إلى إلمام منتسبي الهيئة بإدارة واستخدام أحدث الوسائل العلمية لضمان أمن المعلومات وتمريرها بدقة أمنية متناهية.

ودعا في ختام زيارته منتسبي الهيئة إلى السعي دائما إلى تحقيق التطور والارتقاء والتميز في أدائهم والوصول به إلى المستويات المنشودة حتى يكونوا على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات التي توكل إليهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير هذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما.