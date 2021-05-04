"الإطفاء": توصيات للحد من نشوب الحرائق في موقع تجميع الإطارات المستعملة بـ"السالمي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الثلاثاء إن اجتماع رئيسها الفريق خالد المكراد مع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية لمتابعة إزالة مخالفات الاشتراطات الوقائية في عدد من المواقع خاصة موقع تجميع الإطارات المستعملة في (السالمي) انتهى بعدد من التوصيات للحد من نشوب الحرائق.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان صحفي أن من أهم تلك التوصيات وضع نقطة أمنية ومراقبة الموقع على مدار الساعة وتسوير المنطقة وتركيب كاميرات مراقبة وتوفير خزانات مياه لمكافحة الحريق.

وأضافت أن التوصيات تضمنت كذلك وضع لوحات إرشادية لتوجيه شركات التخلص من الإطارات اليومية المستعملة إلى المنطقة الجديدة المهيئة من قبل الهيئة العامة للبيئة وعمل طرق وتقسيم الإطارات إلى وحدات تخزينية مصغرة فضلا عن حلول طويلة الأمد سيتم رفع توصيات بها إلى مجلس الوزراء.

وأفادت بأن الاجتماع تناول إزالة المخالفات التي تتعارض مع السلامة والوقاية من الحريق والاشتراطات البيئية نظرا لتكرار الحوادث "العمدية" في موقع تجميع الإطارات بمنطقة السالمي.

حضر الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح والمدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور ورئيس اللجنة الأمنية اللواء جمال الصايغ ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق.