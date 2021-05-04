سمو أمير البلاد يعزي الرئيس المكسيكي بضحايا انهيار جسر القطار المعلق جنوب العاصمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار جسر القطار المعلق في جنوب العاصمة مكسيكو والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه حفظه الله ورعاه للمصابين سرعة الشفاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار جسر القطار المعلق في جنوب العاصمة مكسيكو والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه حفظه الله للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.