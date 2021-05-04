نادي الكويت الرياضي ينظم سلسلة من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الكويت والجيش الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نظم نادي الكويت الرياضي بالتعاون مع مكتب الشؤون العامة في السفارة الأمريكية في دولة الكويت والجيش الأمريكي .. سلسلة من ورش العمل التدريبية العملية والتوعية الصحية حول المنشطات للمدربين واللاعبين واللاعبات لكل من ألعاب القوى والملاكمة والجمباز .

جاء هذا التعاون ضمن الشراكة التي يحظى بها نادي الكويت الرياضي مع السفارة الأمريكية من خلال مشروع كن قويا وكوني قوية

ورشة عمل المكملات الغذائية والبدائل الصحية والمنشطات الضارة والنافعة

قام بتقديم هذه الورشة كل من

الدكتور و النقيب : أنتون تيمبل

والدكتور والملازم : سبينسر تايلور

ناقش الأطباء المحاضرين محور المنشطات الرياضية الممنوعة وأنواعها ومخاطرها كذلك البدائل المفيدة والحلول الفعالة من خلال التغذية السليمة والمكونات المناسبة والوحدات الغذائية التي تساهم في رفع الكفاءة البدنية لأدواء أفضل لدى اللاعبين

وعرض الأطباء المحاضرين مجموعة من الأمثلة لابطال عالميين انتهى بهم المطاف إما بالوفاة أو بالأمراض المزمنة والشديدة نظرا لاستخدامهم المنشطات المحظورة والممنوعة

وشرح المحاضرين مخاطر استخدام وتعاطي المنشطات الرياضية وأثرها السلبي الشديد على الجسم البشري والأثر المميت الذي تتسبب به نظرا للاضطراب الذي تسببه للجسم والأعضاء والعضلات .

وناقش المحاضرين مع الحضور الغذاء الصحي المناسب للأبطال بشكل عام والوحدات الغذائية المناسبة والكميات والاختيارات وكيفية تصميم وإعداد وجبة صحية متكاملة للرياضيين سواء كانت لايام التدريب أو لأثناء و بعد المنافسات والبدائل الصحية والطبيعية لتغذية الرياضيين والاختيارات المتاحة والآمنة للمكملات الغذائية المفيدة لصحة الرياضيين وركز المحاضرين على أهمية التغذية السليمة وترطيب الجسم الداخلي من أهمية خلال شرب الماء بكميات مناسبة .

ورشة عمل المدربين

التدريبات الرياضية المطورة

المدرب الرياضي الوكيل مايكل سنجر -LTS / Michael Singer

شارك مدربين كل من ألعاب القوى والملاكمة والجمباز في ورشة عمل التدريب هو تدريبات اللياقة البدنية العامة والتدريبات المطورة في الملعب الخارجي وذكر المدرب بأن التدريبات البدنية التي تركز على الأحمال الذاتية هي من أفضل أنواع التدريبات التي تساهم في رفع الكفاءة واللياقة البدنية وكان معجب جدا بأداء المدربين وتجاوبهم ولياقتهم البدنية الممتازة .

ورشة تدريب لاعبات فريق ألعاب القوى :

تدريبات اللياقة البدنية المطورة

المدربة الرياضية رئيسة العرفاء كالين أسس – MSG Keleigh Estes

قامت المدربة بتقديم ورشة عمل تدريبية لفريق ألعاب القوى للسيدات في نادي الكويت الرياضي وذلك في صالة التدريب الخاصة بألعاب القوى شملت التدريبات على التمارين ذات الشدة المتوسطة والعالية باستخدام حمل الجسم الذاتي .وهي تدريبات لياقة فعالة ومناسبة للجميع وتساهم في رفع الكفاءة البدنية عند الفرد الرياضي بشكل عام ويمكن ممارستها في أي مكان دون الحاجة لأجهزة وأدوات رياضية .

ماجي جيسيكا جاكسون

مديرة الشؤون العامة – فرقة سبارتان – الجيش الأمريكي

{ فرقة سبارتان هي جزء من منطقة عمليات القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع في الجنوب الغربي وآسيا

وهي منظمة فريدة متعددة المكونات وتتكون من وحدات نشطة في الجيش والحرس الوطني الأمريكي }

كل جندي سفير هو برنامج الجيش الأمريكي مع السفارة الأمريكية للشراكات المجتمعية في شتى المجالات.

انها فرصة رائعة منحنا إياها نادي الكويت الرياضي للتعاون المشترك في المجال الرياضي والتوعية الصحية ونحن سعداء جدا ان نكون داعمين لبرنامج كن قويا وكوني قوية .

انها المرة الأولى التي نعمل فيها شراكة خارج نطاق المؤسسة العسكرية وأننا نحرص من خلال برنامجنا كل جندي سفير ان نساهم في تمكين المجتمع والتفاعل الحقيقي مع أفراد المجتمع بشكل عام فبالنسبة لنا التعليم والتوعية والتفاعل .

نحن نحرص في مؤسستنا العسكرية على مكافحة كل ما هو مضر لصحة الفرد وان هذا النوع من ورش العمل ودورات يتماشى مع رؤيتنا في نشر الوعي والثقافة المطلوبة خصوصا عند شريحة الرياضيين والأبطال .

لدينا برنامج بعنوان بيبول فيرست – people first

وهو احد الركائز الأساسية التي نركز عليها في مؤسستنا العسكرية لبناء الفرد والصحة المتكاملة من رعاية نفسية وبدنية وعقلية بشكل عام .

إن مشروع كوني قوية وكن قويا مشروع ملهم .. نتشارك نحن كمؤسسة عسكرية بنفس التوجه فيما يخص التمكين والمساواة بين الجنسين

وارى بأن هذا مشروع رائع ومميز وذو رؤية مؤثرة وأنا معجبة جدا بكل ما تقوم به السيدة بلسم الأيوب في نادي الكويت الرياضي ومبادراتها الرائعة وشراكاتها مع السفارة الأمريكية في دولة الكويت .

ونحن نتقدم بالشكر الجزيل لنادي الكويت الرياضي والسفارة الأمريكية في دولة الكويت على منحنا هذه الفرصة الرائعة والمميزة لنكون جزء من هذا المشروع الملهم .

الكابتن / محمد العميري - مدير لعبة الجمباز في نادي الكويت الرياضي

ورش عمل رائعة ومميزة .. نقدر وبشدة هذا التعاون مع الجهات المختلفة الذي يساهم في اثراء ثقافة ابطالنا وتمكينهم للأفضل وعودتهم لمنصات المنافسات من جديد قريبا .

الكابتن جابر نجم / مدير لعبة الملاكمة في نادي الكويت الرياضي

سعداء بهذا التعاون والعمل والمجهود الثري الذي قام به نادي الكويت الرياضي وشركاؤنا في هذا العمل .

نحرص شديد الحرص على المحافظة على صحة ابطالنا ومكافحة آفة المنشطات والتوعية حول أخطارها ومضارها وهي خطوة رائعة ونتمنى ان يستمر هذا التعاون المثمر .

كابتن علي الكندري مدير لعبة ألعاب القوى في نادي الكويت الرياضي

نود ان نشدد على أهمية تفعيل فحص المنشطات في البطولات المحلية نحن نعمل بكل اجتهاد لتأهيل ابطالنا والمحافظة على صحتهم وتوعيتهم بالآثار الخطيرة لتعاطي المنشطات وأضرارها وورشة العمل كانت رائعة جدا وفعالة ومفيدة واستفاد منها كافة اللاعبين من الفرق المشاركة وأتمنى استمرار هذا النوع من البرامج التي تساهم في رفع ثقافة اللاعبين .

ونتقدم بالشكر الجزيل لرئيس نادي الكويت الرياضي السيد خالد الغانم وعضو مجلس الإدارة السيدة بلسم الأيوب على اهتمامهم وحرصهم على صحة اللاعبين وبناء أجيال رياضية واعية ومثقفة .

السيد خالد الغانم / رئيس نادي الكويت الرياضي

بالنسبة لنا صحة اللاعب تأتي على قائمة أولوياتنا فنحن مؤسسة رياضية واجتماعية وثقافية .. صناعة البطل بالنسبة لنا لا تنحصر فقط بالادعاء الرياضي ولكن أيضا تشمل على جوانب حياته المختلفة فنحن نهتم باللاعب وبناء ثقافته ورعايته الصحية التي هي أساس أولوياتنا ..واذ اننا نفتخر كنادي الكويت الرياضي بأن يكون لدينا مبادرات ومشاريع مستدامة مثل مشروع كوني قوية وكن قويا فهو مشروع شامل يخدم اللاعب في قطاعات مختلفة ويهدف إلى المساواة بين الجنسين في الرياضة وهي احد الأمور التي نركز في رؤيتنا .

ونسعى من خلال هذا النوع من البرامج والورش التدريبية إلى رفع الوعي بأهمية مكافحة المنشطات بين اللاعبين الرياضيين وهي ليست قضية محلية إنما هي عالمية ونسعى ان نحقق الوعي المطلوب لمكافحة هذه الآفة .

وإذ اننا نتقدم بالشكر الجزيل للسفارة الأمريكية في دولة الكويت والجيش الأمريكي ووحدة سبارتان والمحاضرين على عملهم الرائع ودعمهم المميز .

ونتطلع لشراكات اكثر في المستقبل .

السيدة بلسم الأيوب عضو مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي

انني فخورة جدا بهذا التعاون المثمر .. لقد كانت أمسية تدريبية رائعة ورغم الجائحة والأمورالمتعلقة بها والآثار التي ترتبت عليها الا اننا نسعى ان نستثمر في لاعبيننا أفضل استثمار من خلال بناء ثقافتهم والاهتمام بصحتهم وقد لمست مدى الاستفادة الفعالة والتوعية المهمة التي تلقاها اللاعبين من خلال ورشة العمل الخاصة بالمنشطات والتوعية الصحية .. فنحن جميعا تقع على عاتقنا مسؤولية بناء جيل رياضي متوازن .. نود ان نستمر في مكافحة المنشطات ونسعى ان نحقق الهدف المطلوب ونتطلع ان تفعل اللجنة الأولمبية الكويتية مع الاتحادات الرياضية إجراءات فحص المنشطات الدورية .

واشكر السفارة الأمريكية في دولة الكويت والجيش الأمريكي على تعاونهم الجميل ودعمهم المستمر وشراكتهم الرائعة مع مشروع كوني قوية وكن قويا ونتطلع لتعاون أكبر في المستقبل القريب .

مشروع كوني قوية وكن قويا -Be Strong

أطلقت بلسم الأيوب مشروع كوني قوية في 2015 تزامنًا مع الحملة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة للأمم المتحدة في نوفمبر 2015 وهو مشروع رياضي توعوي وثقافي يسعى لتمكين المرأة في المجالات المختلفة وسنويا منذ عام 2015 يقدم المشروع تدريب عملي مجاني للفتيات والسيدات مع متخصصات دوليات في مجال تدريب الدفاع عن النفس من خلال ورش عمل تدريبية للمرأة والفتيات من كافة الفئات في دولة الكويت .

وفي 2018 أطلقت بلسم الأيوب كن قويا للرجل ليكون برنامج متخصص لتوعية الرجل في المجتمع في المجالات المختلفة واهمها المساندة في تمكين المرأة وتفعيل مفهوم المساواة بين الجنسين .

وفي نفس العام أطلق كوني قوية للفتيات وكون قويا للأولاد وذلك لتدريب الأطفال من الجنسين على الدفاع عن النفس للتوعية بمفهوم التحرش والتنمر .

من خلال العمل المميز والملهم في مشروع كوني قوية وعملها الفعال في مجال إنهاء العنف ضد المرأة وإنقاذ المعنفات حصلت بلسم الأيوب على ترشيح المشاركة في برنامج الزائر الدولي للقياديين برعاية الخارجية الأمريكية في مجال المرأة في عمليات الأمن والسلام والذي انضمت اليه في نوفمبر 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية .

بلسم الأيوب تعتبر من الشركاء والزملاء المؤثرين مع السفارة الأمريكية في دولة الكويت مع مكتب الشؤون العامة فلديهم تعاون مستمر ومثمر في مجالات مختلفة في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي .