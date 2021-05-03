سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مقر القوة البرية في شمال البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة اليوم إلى القوة البرية في شمال البلاد.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح موجز حول الآليات الحديثة التي تستخدمها القوة البرية والواجبات والمهام المناطة بها ثم اطلع سموه على طائرات الكاراكال العمودية وذلك بمناسبة دخولها للخدمة حديثا.

وقد أقام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مأدبة إفطار على شرف سمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء المرافقين لسموه حضرها كبار قادة الجيش الكويتي.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب الزيارة عن فخره واعتزازه بالدور المهم الذي تقوم به القوة البرية في سبيل حماية وطننا الغالي وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وثمن سموه جهود وزارة الدفاع الرامية إلى مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده المجال العسكري ومتابعة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الآليات والمعدات العسكرية إضافة إلى سعيها لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشري مؤكدا الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواصلة هذه الجهود واستمرار التقدم الملحوظ للجيش الكويتي.

من جهته أعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عن شكره وتقديره لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دعمه الدائم لكافة قطاعات الجيش الكويتي وحرصه المستمر على تعزيز قدراته ورفع كفاءته.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد استبق زيارته للقوات البرية بجولة جوية في شمال البلاد.