"الصحة": 1316 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1409 وتسجيل 9 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 276586 فيما سجلت تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1578.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1409 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 260008 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 01ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 208 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15000 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 8172 ليصبح مجموع الفحوصات 2343069 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 10ر16 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.