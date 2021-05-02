"الصحة": حريصون على مأمونية المخزون الاستراتيجي من وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد حرصها على توفير مخزون استراتيجي آمن من وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومن ضمنها الكمامات والمريول الطبي.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي ردا على ما أثير أخيرا بشأن صلاحية تلك المواد وتوفيرها إنه "ليس هناك تاريخ صلاحية محدد لمعظم وسائل الحماية الشخصية".

وأوضحت أن ما سبق "يأتي بمقتضى ما هو صادر وثابت في تقارير فنية وعلمية موثوقة عن جهات دولية معتبرة مثل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية".