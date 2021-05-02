"الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم ويستمر حتى ظهر الغد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تشهد حالة طقس غير مستقرة تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى ظهر الغد.

وأوضح رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد حاليا بامتداد منخفض جوي سطحي متعمق على شبه الجزيرة العربية مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة مع نشاط للرياح الجنوبية تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا بالساعة.

وأضاف البلوشي أن الرياح تكون نشطة ومثيرة للغبار وتنخفض معها الرؤية الافقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدى الى ارتفاع أمواج البحر لأكثر من 6 أقدام.

وأشار إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية التي تؤدي الى سقوط أمطار متفرقة تتفاوت كمياتها ما بين خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي من بعد ظهر يوم غد الإثنين.