الهلال الأحمر الكويتي يوزع كوبونات عيد الفطر على الأسر المحتاجة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد توزيع كوبونات عيد الفطر لصالح 500 أسرة محتاجة داخل البلاد بقيمة 30 دينار كويتي لكل كوبون (نحو 100 دولار أمريكي).

وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الحملة تهدف لرسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال والنساء وكبار السن مؤكدة حرص الجمعية على مشاركة الأسر المحتاجة والتخفيف عنهم مع قرب حلول عيد الفطر.

وأضافت العدساني أن المستفيدين من المساعدات سيتوجهون لشراء كسوة العيد من المحلات المخصصة لتغطية احتياجات الأطفال الأيتام والأسر المتعففة بمناسبة عيد الفطر ما يسهم في إرساء روح البهجة على الجميع.

وذكرت أن مشروع كوبونات عيد الفطر أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية في العيد انطلاقا من رؤيتها لجعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لإيصال الدعم والمساعدة للآخرين وحرصا منها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها.

وذكرت أن المساعدات التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة داخل الكويت تشمل الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومحدودي الدخل.

وأضافت أن الجمعية خصصت في مقرها فريقا تطوعيا لخدمة الأسر المحتاجة لتوزيع الكوبونات والسلال الغذائية والمستلزمات الصحية معربة عن بالغ شكرها للمتطوعين والمتطوعات على دورهم الإنساني لخدمة المجتمع.

وأشارت العدساني إلى اهتمام الجمعية بمد جسور التعاون والشراكة الإنسانية والخيرية مع المحسنين الذين يدعمون جهودها الإنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين والشرائح الاخرى في المجتمع.

ولفتت إلى أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين داخل البلاد منوهة بعطاء الكويت الذي لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء داخلها أو خارجها.