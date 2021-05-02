(الداخلية) تناشد المصلين الالتزام بشروط السماح بإقامة صلاة القيام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناشدت وزارة الداخلية المصلين بضرورة الالتزام بما جاء في قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 6 الصادر بتاريخ 18 رمضان الموافق 30 ابريل الخاص بشروط السماح بإقامة صلاة القيام بالعشر الأواخر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان القرار يسمح بإقامة صلاة القيام في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك للرجال مع تقليص مدتها ما أمكن في حدود 30 دقيقة والتي تبدأ الساعة 12 ليلا مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها واقتصار الحضور على الرجال فقط وعدم إقامة موائد الإفطار أو السحور.

وأضافت ان القرار يمنع إقامة صلاة القيام في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وهي (حولي - النقرة - ميدان حولي - السالمية - جليب الشيوخ - المهبولة).

وشددت وزارة الداخلية على منع التنقل بين المناطق.. والصلاة في دور العبادة بجوار المنازل توافقا مع الإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية وذلك لضمان سلامة الجميع.