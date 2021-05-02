بنك الطعام الكويتي يوقع اتفاقية تعاون مع الامانة العامة للاوقاف لكفالة الأيتام والأرامل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع البنك الكويتي للطعام والإغاثة اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لكفالة الأيتام والارامل في جميع مناطق الكويت ورعايتهم ومساندتهم بمساعدات مالية وعينية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان الاتفاقية تعنى بإقامة حملة لكفالة ورعاية الأيتام والارامل تحت شعار (بالكويت نرعاكم) وتعد الحملة الأكبر بالكويت.

واضاف الانصاري ان الحملة ستوفر جميع الاحتياجات المادية والمعنوية والغذائية والمستلزمات الضرورية للأيتام والارامل من خلال فريق عمل تطوعي محترف لديه القدرة على التعامل بحرص وعناية في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها البلاد.

واوضح أن الاتفاقية جاءت من باب ثقة الأمانة العامة للأوقاف في أعمال البنك الكويتي للطعام وطريقة عمله تجاه العمل الخيري في الكويت خصوصا فيما يتعلق بقدرته على تغطية مختلف محافظات ومناطق الكويت من خلال فريق المتطوعين وقاعدة بيانات الأيتام والمحتاجين والمتعففين مما يسهل عملية الوصول إليهم ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الى ان الأمانة العامة للأوقاف تعتبر الشريك الاستراتيجي للبنك الكويتي للطعام في قطاع العمل الخيري داخل الكويت لرعاية وكفالة الأسر المتعففة معربا عن تقديره للدور الإيجابي الخيري والإنساني الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف.