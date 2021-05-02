"الصحة": 1279 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1338 وتسجيل 6 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 275270 فيما سجلت ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1569.

وأضاف السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1338 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 258599 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 94ر93 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 220 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15102.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 8194 ليصبح مجموع الفحوصات 2334897 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 61ر15 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.