"الصحة": 1429 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1444 وتسجيل 9 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة تسجيل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 273991 فيما سجلت تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1563.

وأضاف السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1444 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 257261 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 89ر93 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 219 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15167.

وأفاد ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9865 ليصبح مجموع الفحوصات 2326703 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 49ر14 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.