سمو أمير البلاد يبعث برقية تعزية الى ملك الاردن بوفاة الأمير محمد بن طلال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي لجلالة الملك سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الاسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي لجلالة الملك مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.