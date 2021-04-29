"الصحة": 1417 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1394 وتسجيل 8 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الخميس تسجيل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 272562 فيما سجلت ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1554 .

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1394 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 255817 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 86ر93 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 222 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15191 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9423 ليصبح مجموع الفحوصات 2316838 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 04ر15 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.