وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري يبحث مع مسؤولي "الوطني للثقافة" الخطط والبرامج بعد رفع التدابير الاحترازية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري مع قياديي المجلس برامج وخطط الأنشطة والفعاليات المزمع تنظيمها بعد رفع التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بما يسمح باستئناف الأنشطة.

وقال (الوطني للثقافة) في بيان اليوم الخميس إن الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل ووكلاء القطاعات في الأمانة العامة استعرضوا خلال الاجتماع الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالاتصال المباشر مع الجمهور خاصة المهرجانات الفنية والثقافية والأسابيع المتخصصة وغيرها.

واشار الى ان الاجتماع استعرض ايضا كافة الأنشطة والفعاليات التي اقترحها الوكلاء ومسؤولو القطاعات للمرحلة المقبلة في المجالات الثقافية والفنون والآثار والمتاحف ومكتبة الكويت الوطنية والآثار الإسلامية ومشروع العمل التاريخي لافتتاح مهرجان القرين الثقافي في نسخته ال27.

وبحسب البيان فان الوزير المطيري طالب المجتمعين ببذل المزيد من العمل والإبداع بما يسهم في إبراز وجه دولة الكويت الثقافي والحضاري.