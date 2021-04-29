"الإطفاء" تسيطر على حريق بموقع تجميع الإطارات في "السالمي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سيطرت فرق (الإطفاء) الكويتية على حريق اندلع صباح اليوم الخميس في موقع تجميع الإطارات المستعملة ب(السالمي) في حين تواصل عملية "التفتيش بمكان الحادث".

وأعلنت قوة الإطفاء العام في بيان سابق محاصرة الحريق الذي تلقت بلاغا بنشوبه في ال9 صباحا وهرعت إلى موقعه مراكز الشقايا والجهراء الحرفية وكاظمة والإسناد والصليبيخات والتي عملت على عزل ألسنة اللهب عن بقية الإطارات المقدر عددها بالملايين وحصرها في مساحة 40 ألف متر مربع.

وذكرت أن رجال الإطفاء بذلوا جهودا كبيرة في سبيل محاصرة منطقة الحريق رغم المعوقات خاصة سرعة الرياح وتقلب اتجاهها وعدم وجود نقاط للتزود بالمياه أو طرق تسمح بدخول آليات الإطفاء إلى موقع الحادث الذي تشير نتائج التحقيق الأولية لأنه "متعمد" وأفادت بأن وزير الخارجية (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء) الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح تابع عمليات مكافحة الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات ولله الحمد.

وذكرت أن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص تواجدا في موقع الحريق ونقلت عن المكراد شكره "الجزيل" للجهات الحكومية المشاركة في مجابهته.