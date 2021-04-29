سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية إيران بمناسبة زيارته للبلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية الصديقة محمد جواد ظريف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ووجهات النظر حولها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي سليمان السعيد.