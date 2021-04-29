(الوطني للثقافة) الكويتي ينعى الشاعر عبدالرزاق العدساني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي اليوم الخميس الشاعر والملحن والكاتب عبدالرزاق العدساني الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز ال85 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الآداب والفنون.

ونقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومنتسبي المجلس لذوي الفقيد والأسرة الثقافية الكويتية والخليجية والعربية.

وقال الأنصاري إن للفقيد رحمه الله بصمات واضحة في مجاله إذ شكلت مشاركاته المحلية والعربية وكتاباته أثرا في تطوير الحركة الأدبية والشعرية بشكل مميز من خلال تقديمه العديد من المؤلفات من أهمها (دراسات جديدة في العروض) و(شاعر الأطلال محمد بن لعبون) و(ديوان العدساني) وغيرها.

وذكر أن للفقيد أكثر من 35 لحنا وأوبريتا غنائيا كما أن له دراسات موسعة في هذا المجال سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته.