أولى المساعدات الكويتية العاجلة إلى الهند لمكافحة (كورونا) تصل السبت المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم اليوم الخميس أن أولى المساعدات الكويتية العاجلة إلى الهند ستصل السبت المقبل على متن طائرة عسكرية بهدف المساهمة في مكافحة انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأكد السفير الناجم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ( كونا) ان هذه المساعدات العاجلة جاءت بمبادرة كريمة من دولة الكويت من اجل المساهمة في تخفيف التداعيات الكبيرة جراء انتشار السلالة الجديدة المتحورة ما أسفر عن زيادة معدلات الوفيات والإصابات بشكل كبير وبأرقام قياسية.

وأكد حرص دولة الكويت على تخفيف المعاناة على الشعب الهندي الصديق ازاء هذه الكارثة الصحية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية الهند الصديقة.

وأوضح السفير الناجم أن المساعدات تضم أجهزة توليد الاوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وعددا كبيرا من اسطوانات الاوكسجين مختلفة الأحجام وغيرها من المستلزمات الطبية لسد العجز والنقص لدى المستشفيات الهندية لمواجهة الفيروس.

وكان وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح جدد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار الثلاثاء الماضي تضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الهند في هذه الظروف الصعبة.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاسبوعية يوم الاثنين الماضي ارسال مساعدات عاجلة الى الهند لمواجهة تداعيات انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس (كورونا).