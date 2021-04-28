"هيئة البيئة": حريصون على متابعة آخر تطورات ملف اتفاقية تغير المناخ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على متابعة آخر التطورات في ملف اتفاقية تغير المناخ وعلاقتها بالسياسة والاقتصاد والبيئة تنفيذا لالتزامات الكويت باتفاقية الامم المتحده لتغير المناخ ولتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي انها عقدت اجتماعا اليوم الاربعاء بحضور وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس مع قياديي ومسؤولي الهيئة اذ تم مناقشة اخر التطورات في ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي وتداخل اتفاقية تغير المناخ مع اهداف التنمية المستدامة.

وأضافت ان الفارس اطلع على جهود تنفيذ التزامات الدولة ضمن اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ اذ تم تقديم عرض مرئي عن نتائج البلاغات الوطنية والتقارير الحولية التي قدمتها الهيئة مؤخرا الى سكرتارية الاتفاقية الاطارية والتي تضمنت جردا شاملا للغازات الدفيئة من جميع قطاعات الدولة وفرص التخفيف منها حتى عام 2035.

وأوضحت انه تم ايضا خلال العرض المرئي استعراض توقعات معدلات درجات الحرارة وهطول الامطار على الكويت حتى عام 2100 وتأثير ظاهرة تغير المناخ العالمي على الشريط الساحلي والجزر الكويتية.

وذكرت الهيئة ان الفارس ناقش مع رئيس مجلس الادارة ومدير عام هيئة البيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح الخطة المستقبلية للهيئة للتعامل مع الالتزامات الجديدة المفروضة على الدولة ضمن اتفاق باريس للمناخ ومنها وثيقة الاسهامات الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الغازات الدفيئة.