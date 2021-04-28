عادل السعدون: دخول موسم "الكنة" ودرجات الحرارة إلى الارتفاع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون إن اليوم الأربعاء شهد دخول موسم (الكنة) الممتد 40 يوما ويتميز بارتفاع معدل درجات الحرارة وهطول الأمطار والغبار.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بحلول 28 أبريل سنويا يبدأ موسم (الكنة) الذي يتميز بهبوب الرياح الشديدة والتي تحمل معها الغبار في بعض الأحيان خاصة عندما يسيطر منخفض جوي على المنطقة مسببا العواصف الهوائية والغبارية المؤدية إلى هطول أمطار السرايات المصحوبة ببرق ورعد وكتل صغيرة من البرد (الثلج).

ولفت إلى أن هذه الأمطار لا تنفع الاعشاب الحولية بسبب انتهاء موسمها وذبلانها بحلول منتصف أبريل لكن النباتات المعمرة تستفيد منها.

وأوضح أنه تزامنا مع دخول (الكنة) يختفي (نجم الثريا) وهو من النجوم المعروفة منذ القدم واستخدم في الملاحة مبينا أنه بنهاية (الكنة) تتحول الرياح إلى شمالية غربية تتميز بحملها للغبار نظرا لتأثرها بالمنخفض الهندي الموسمي.