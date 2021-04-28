"الصحة" تدعو الى توخي الحيطة والحذر عند ممارسة الرياضة حال مخالطة الآخرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ممارسة الرياضة في حال مخالطة الآخرين مع ضرورة وجود مسافات آمنة حفاظا على الصحة.

وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان ممارسة الأنشطة الرياضية من سمات الشهر الفضيل وهو أمر ندعو إليه لأهمية ممارستها بشكل يومي على مدار العام ولكن علينا ان نأخذ الحذر وتغطية الفم والأنف عندما تكون هناك مسافات غير امنة مع الآخرين.

وأكد أهمية الإقبال على التطعيم والتسجيل عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك للحصول على موعد مسبق للتطعيم لافتا الى انه كلما ازداد عدد من يحصلون على التطعيم سنصل للمناعة المجتمعية بأسرع وقت ممكن وعندها نستطيع التخلي عن بعض القيود والشروط بالتدريج حتى نعود لممارسة حياتنا الطبيعية بإذن الله.

وأشار الى أن تقديم أكثر من مليون جرعة تطعيم حتى الآن لا يعني نهاية المطاف الا أنها تعني اننا قطعنا شوطا كبيرا في رحلة العودة الى الحياة الطبيعية التي يشتاق إليها الجميع ويعني أيضا ان فئة كبيرة من المجتمع أصبحت محصنة من الاصابة بهذا المرض وتحقيق نسبة أعلى في المناعة المجتمعية.

وأوضح السند ان تطعيم اكبر قدر من فئات المجتمع تعني تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والطبية لافتا الى ان التطعيم والتحصين هو خير وقاية من هذا الفيروس.

وتقدم السند بخالص الشكر والتقدير للعاملين في مراكز تطعيم (كوفيد-19) على جهودهم الدؤوبة وعملهم المخلص الدقيق والذي لولا الله ثم جهودهم لما وصلنا الى هذه النتائج الرائعة وكذلك الشكر للوعي المجتمعي لافتا الى انه لولا المسؤولية المجتمعية ووعى الناس بها لما وصلنا الى هذه المرحلة المتقدمة في رحلة القضاء على هذا الوباء.