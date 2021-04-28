جمعية الكاريكاتير تشارك في المعرض المتخصص "رمضانيات 3" الإلكتروني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية الكاريكاتير الكويتية اليوم الأربعاء مشاركتها في معرض الكاريكاتير (رمضانيات 3) بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير والجمعية المغربية للكاريكاتير ورابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين.

وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض الذي انطلق اليوم ويستمر حتى نهاية شهر رمضان هو معرض دوري يقام للسنة الثالثة على التوالي.

وأضاف ثلاب أن المعرض عبارة عن مقطع فيديو مدته 10 دقائق تعرض خلاله الأعمال المشاركة ويبث عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي.

وأوضح أن المعرض يتناول من خلال لوحات مبهجة المواقف الساخرة المرتبطة بشهر رمضان المبارك وتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على العادات والطقوس الرمضانية في مختلف الدول العربية والعالمية.

وبين أن المعرض يضم 84 عملا كاريكاتيريا ويشارك به 79 فنانا من 15 دولة عربية وأجنبية من بينها الكويت ومصر والاردن والمغرب والإمارات والسعودية وغيرها.

ولفت إلى أن المشاركين عبروا في لوحاتهم عن مدى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر ثلاب هذا المعرض يشكل فرصة للفنانين لعرض اعمالهم والتعبير عن مشاعرهم من خلال رسومات الكاريكاتير وتوصيل رسالة هادفة إلى المتلقي.