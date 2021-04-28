جامعة الكويت: استمرار التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية إلى الغد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جامعة الكويت استمرار عملية التسجيل الإلكتروني للتقدم إلى اختبار القدرات الأكاديمية لطلبة الصف 12 إلى يوم غد الخميس.

وقال مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في بيان اليوم الأربعاء إن الاختبارات ستعقد خلال فترتين من 8 إلى 22 مايو ومن 12 إلى 20 يونيو المقبلين.

وأوضحت أن هذا الاختبار يعتبر المحاولة الثالثة والأخيرة قبل القبول في جامعة الكويت للفصل الأول من العام الجامعي 2021/2022 وعليه لن يتمكن الطالب من التسجيل للاختبار بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.