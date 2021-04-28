"الأوقاف" الكويتية تنفذ مشروع "إفطار الصائم" للأسر المحتاجة في الأردن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بدأت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بالتعاون مع سفارة دولة الكويت لدى الأردن اليوم الاربعاء في تنفيذ مشروع (إفطار الصائم) للأسر المحتاجة واللاجئين في المناطق الاشد فقرا في الأردن.

وأكد السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من مكان تسليم الطرود الغذائية في أحد المراكز الخيرية بعمان حرص السفارة على متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها والإشراف على آليات التنفيذ مع الجمعيات الخيرية المحلية المعتمدة لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وأوضح الديحاني أن مشروع (إفطار الصائم) الذي تموله (الأوقاف) الكويتية "يأتي ضمن سلسلة البرامج الخيرية التي تحرص دولة الكويت على تنفيذها في الخارج بتوجيهات سامية من القيادة السياسية العليا".

وأشار إلى أن استمرار هذه البرامج والأنشطة في شهر رمضان المبارك "يبرز قيم التكافل والتآزر والتراحم مع الأشقاء والمحتاجين التي جبل عليها الكويتيون" موضحا أن الدعم الكويتي للأسر الفقيرة واللاجئين يغطي الاحتياجات الأساسية كما يشمل مشروعات نوعية يتم تنفيذها عبر المؤسسات الرسمية والأهلية على مدار العام.

من جانبها قالت رئيسة جمعية (نسائم الإخاء) الخيرية دينا الياسين ل (كونا) إن الجمعية وبالتعاون مع السفارة الكويتية ستقوم بتوزيع ألف طرد غذائي يستفيد منه نحو خمسة آلاف شخص في المناطق الأردنية كافة ضمن خطة عمل واضحة.

وأوضحت الياسين أن اختيار الأسر المستفيدة سيأتي بعد دراسة الحالة التي ستقوم بها لجنة ميدانية تابعة للجمعية قبل أن تضع من خلالها الاحتياجات التي تتطلبها للأسرة.

ولفتت إلى أن المستفيدين في منطقة العمل التي تشرف عليها وهي منطقة (حسبان) بلواء منطقة (ناعور) في العاصمة عمان يبلغ عددهم 150 أسرة من الأسر الاكثر عوزا ومن بينها بعض اللاجئين السوريين.