الكويت تترأس اجتماع الخبراء الدولي بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في اليونسكو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ترأست دولة الكويت اجتماع الخبراء الدولي الحكومي بشأن مشروع التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يستمر في الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الدكتور ادم الملا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجتماع الخبراء الدولي الذي يعقد في مقر (يونسكو) يقام على مرحلتين في أبريل ويونيو لفحص مشروع نص التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر الملا ان مشروع نص التوصية سيتم تقديمه إلى المؤتمر العام لليونسكو خلال دورته المقبلة في نوفمبر 2021.

وبين أن المنظمة بدأت منذ عام 2019 التحضير لإعداد أول وثيقة تقنية عالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

واضاف انه في عام 2020ً تم التركيز على إعداد نص مشروع التوصية بمساعدة فريق خبراء خاص وسط مشاورات شاملة بين أطراف متعددة الاختصاصات.

في حين يتم التركيز في عام 2021 على عملية دولية حكومية ومفاوضات على صياغة مشروع نص التوصية بغية إصدار النسخة النهائية منه بالاستناد إلى الدراسة الأولية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي قامت بها اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية التابعة لليونسكو.

وفي هذا الصدد شددت (يونسكو) على أهمية أن يتمحور الذكاء الاصطناعي حول الإنسان وأن تستفيد البشرية بأكملها من هذه التكنولوجيات على حد سواء وذلك في نطاق القانون.