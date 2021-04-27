الحكومة تجدد دعوتها للتعاون مع البرلمان عبر احترام الدستور واللائحة والأعراف البرلمانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جددت الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) "عبر احترام أحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة بغية تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في كلمة بثها تلفزيون دولة الكويت إن عدم حضور الحكومة للجلسة البرلمانية التي كانت مقررة اليوم جاء "تجنبا للمشاركة في أمور تسهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة (عبدالله السالم) على مدى ستة عقود".

وأضاف الحريص أن "الحكومة تؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض النواب والمخالفة للدستور والأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب وتدحض صراحة إدعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة".

وأوضح أنه تلبية للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لحضور جلسة المجلس العادية التي كانت مقررة اليوم فقد حضرت الحكومة إلى الجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة وإقرار مشروع قانون بتعديل قانون المرئي والمسموع ومشروع قانون بتعديل قانون المطبوعات والنشر في مدوالتيهما الثانية وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها أعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستطرد قائلا إن الحكومة فوجئت بقيام بعض أعضاء المجلس بالجلوس في المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة.

ولفت إلى أنه قد جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس لجلوس أعضاء الحكومة والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس من غير أعضاء الحكومة بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم وهذا التخصيص ليس انتقاصا من القدر أو تقليل من الشأن لأي عضو فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن رفع جلسة المجلس العادية في وقت سابق وذلك ل"عدم حضور الحكومة بسبب تواجد النواب على المقاعد المخصصة للحكومة في قاعة (عبدالله السالم)".