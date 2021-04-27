"الأرصاد": نشاط في الرياح وفرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي أن تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة وحتى فجر يوم غد الأربعاء نشاطا في حركة الرياح مع تكاثر لبعض السحب الركامية المصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن خرائط الطقس تشير إلى تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مع نشاط في حركة الرياح قد تزيد سرعتها عن 55 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى التوقعات بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الموج إلى أكثر من ستة أقدام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخض جوي سطحي تزامنا مع منخفض اخر في طبقات الجو العليا.