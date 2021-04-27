"الجمارك" الكويتية تنفي السماح بمرور أي شحنة دون إخضاعها للتفتيش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الثلاثاء صحة ما يتم تداوله بشأن السماح بمرور شحنات دون إخضاعها للتفتيش معربة عن رفضها لمثل هذه "الاتهامات الباطلة".

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن لديها أجهزة تفتيش في كافة المنافذ الجمركية "على أعلى مستوى ومن الأفضل عالميا" فضلا عن كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة إلى جانب وسائل التفتيش المساندة ونظام آلي لضمان حسن سير العمل "دون تجاوزات".

وشددت على أنها كانت وستظل حائط الصد الأول أمام كل محاولات التهريب إلى البلاد داعية كل من يحرص على مصلحة الوطن والمواطن ومن يقيم على أرض دولة الكويت أن يتقدم بما يثبت وجود أي حالة تجاوز في تطبيق القانون.