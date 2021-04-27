الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع السلال الغذائية وافطار الصائم داخل وخارج البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مواصلة جهودها في شهر رمضان الفضيل بتوزيع الوجبات الغذائية على العمال في المدارس والمناطق السكنية ودعم الأسر المحتاجة بالكويت ودعمها للمحتاجين خارج الكويت.

وأشارت الأمين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إلى الحرص على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية الرمضانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل الأسر المحتاجة في الكويت.

وذكرت البرجس أن الجمعية تبذل جهودا متنوعة من بينها توزيع الوجبات الساخنة والسلال الغذائية وأدوات النظافة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وقالت إن الجمعية وزعت على الأسر المحتاجة ما يقارب 5 الاف سلة غذائية تكفي الاسرة لمدة شهر كامل اضافة الى المواد الصحية والقرقيعان لاطفال الاسر المحتاجة.

وبينت أن الجمعية تقوم يوميا بتوزيع 2000 سلة غذائية على العمال في كل مناطق الكويت لافتة إلى توزيع 60 ألف وجبة على العمالة خلال شهر رمضان المبارك مع الحرص على مراعاة الضوابط الصحية وتعليمات الأمن والسلامة وذلك حفاظا على صحة الجميع.

وأضافت أن الجمعية عملت أيضا على دعم المحتاجين والفقراء خارج الكويت في اليمن وجزر القمر واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والبوسنة والهرسك وباكستان ومالاوي وافغانستان والصومال.

وأفادت أن الجمعية تسعى دائما في شهر رمضان الفضيل إلى تعزيز القيم السمحة من خلال إتاحة الفرصة للخيرين والمحسنين لمساندة إخوانهم في الإنسانية والمشاركة في البرامج الرمضانية التي تنفذها الجمعية.

وأشادت البرجس بجهود المتطوعين ونشاطهم الكبير رغم حرارة الطقس معربة عن فخرها بهم لاسيما أنهم يخصصون وقتهم من أجل إسعاد أفراد المجتمع ومساعدة الضعفاء.

ودعت القطاع الخاص وأهل الخير في الكويت وأصحاب الأيادي البيضاء إلى التبرع والمساعدة والدعم لتلبية مختلف احتياجات المحتاجين في جميع أنحاء البلاد مؤكدة أن العمل الانساني الخيري الكويتي سيظل منارة إنسانية رغم تزايد الكوارث الطبيعية والازمات الانسانية.