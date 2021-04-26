"البيئة": نلتزم بمتابعة نقل الاطارات المستعملة من منطقة رحية الى السالمي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت الهيئة العامة للبيئة التزامها الكامل بمتابعة نقل الاطارات الهالكة والمستعملة من منطقة رحية الى منطقة السالمي لاعادة تدويرها تمهيدا لتسليم الارض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في شهر اغسطس المقبل لتوزيعها كوحدات سكنية للمواطنين.

وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع الشؤون الادارية والمالية والتطوير الاداري جوهر صالح في تصريح صحافي على هامش جولة تفقدية لسير العمل في منطقة رحية اليوم الاثنين ان الهيئة تعمل جاهدة لازالة هذه المعوقات من المنطقة بالتعاون مع عدد من الشركات.

واوضح صالح ان العمل قائم حاليا ولمدة 12 ساعة متواصلة يوميا من جانب ست شركات تقوم بتقطيع ونقل الاطارات مبينا ان هناك شركات تقدمت بطلب للسماح لها بالعمل خلال فترة الحظر يتم النظر بطلباتها لاخراج تصاريح تسرع عملية التخلص من الاطارات بأقرب وقت ممكن.