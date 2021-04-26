"الوطني للثقافة" ينعى الأكاديمي والمؤرخ عبدالمالك التميمي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أستاذ التاريخ بجامعة الكويت والمحكم لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب الدكتور عبدالمالك التميمي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية لعام 2020.

ونقل الناطق الرسمي باسم المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الانصاري في بيان صحفي اليوم الاثنين تعازي ومواساة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومنتسبي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لأسرة الفقيد والأسرة الثقافية الكويتية والخليجية والعربية.

وقال الانصاري إن الفقيد يعد علما في المجال الأكاديمي التاريخي والسياسي الكويتي والعربي إذ قام بتحكيم العديد من البحوث لمجلات علمية محليا وعربيا وله العديد من المؤلفات العلمية التاريخية ومنها (الكويت والخليج المعاصر) و(المياه العربية – التحدي والإستجابة) و(الحداثة والتحديث في دول الخليج العربية) و(أضواء على المغرب العربي) وغيرها من المؤلفات.

وأضاف الأنصاري أن الراحل التميمي عمل مستشارا لمجلة عالم الفكر التي يصدرها المجلس منذ عام 1995 وساهم من خلال رؤيته وعطائه العلمي في تأصيل وتصويب العديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي والعربي عامة في المجالات التاريخية والاجتماعية والسياسية.

واعتبر غياب هذه القامة الثقافية والأكاديمية خسارة للحركة الثقافية الكويتية والعربية اذ أثرى بكتبه ومؤلفاته المكتبة الثقافية العربية سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته.