جامعة الكويت تنشئ مكتبة أبحاث رقمية إلكترونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أنشأت جامعة الكويت ممثلة بمكتب نائب مدير الجامعة مكتبة أبحاث رقمية إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية البحث عن الأوراق العلمية ومطبوعات قطاع الأبحاث.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الهدف من المكتبة هو تسهيل عملية البحث عن الأوراق العلمية ومطبوعات قطاع الأبحاث الى جانب تجميع مصادر الأبحاث التي يحتاجها الباحث بمكان واحد كما تتيح هذه الخدمة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم فور الانتهاء منها.

وأوضحت أن أهم مميزات المكتبة تسهيل عملية البحث عن الأوراق العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من مشاريع الأبحاث والاطلاع على جميع مطبوعات قطاع الأبحاث كما تتيح فرصة الاطلاع على الفائزين بالجوائز البحثية والمكافآت التشجيعية.

وأضافت أن المكتبة توفر روابط المجلات المحلية والعالمية ومراكز الأبحاث في كليات جامعة الكويت.