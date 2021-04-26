سمو الأمير يعزي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد بوفاة الرئيس السابق إدريس ديبي إنتو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى معالي الفريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فخامة الرئيس إدريس ديبي إنتو الرئيس السابق لجمهورية تشاد الصديقة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى معالي الفريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فخامة الرئيس إدريس ديبي إنتو الرئيس السابق لجمهورية تشاد الصديقة مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.