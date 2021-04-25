وزير الخارجية يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أجرى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم الأحد اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين أعرب خلاله عن أسفه البالغ لحادث الحريق الذي شب في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد والذي راح ضحيته العشرات وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأعرب الشيخ أحمد الناصر عن صادق تعازيه ومواساته له ولأسر الضحايا الذين قضوا نحبهم جراء الحريق سائلا المولى عز وجل لهم المغفرة والرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته كما أعرب عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للمصابين.