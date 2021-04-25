"الشؤون الاجتماعية": فرق التفتيش الميدانية نفذت 269 زيارة بالاسبوع الأول من رمضان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية هناء الهاجري أن فرق التفتيش الميدانية الستة التي شكلتها الوزارة لمتابعة آليات وضوابط جمع التبرعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نفذت 269 زيارة ميدانية.

وأوضحت الهاجري في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الفرق رصدت مخالفات متنوعة لجمع التبرعات تمثلت في رصد 27 كشكا لجمع الملابس وتمت ازالتها و31 إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات لم تلتزم بضوابط الاعلانات مشيرة إلى أنه سيتم مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي تلك المخالفات.

وبينت أنه تم رصد 19 مطعما تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها فضلا عن رصد وجود صناديق لجمع التبرعات النقدية في أحد المساجد وتم مخاطبة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأنها.

وأضافت أن فرق التفتيش رصدت شخصين يقومان بالدعوة لجمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتم مخاطبة وزارة الداخلية (ادارة الجرائم الالكترونية) اضافة الى رصد فريق تطوعي يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم وسيتم اتخاذ اللازم بشأنه.