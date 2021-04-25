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بنك الدم المركزي يواصل استقبال المتبرعين أثناء فترة الحظر الجزئي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يواصل بنك الدم المركزي دوره في خدمة الكويت ومن يعيش على أرضها الطيبة ويستمر بالعمل واستقبال المتبرعين خلال فترة الحظر الجزئي وذلك من الساعة 8 مساء حتى 30ر12 بعد منتصف الليل وعلى مدار الأسبوع دون توقف وذلك لتغطية احتياجات جميع مستشفيات الكويت من الدم والصفائح الدموية.

وتتفاعل جميع فئات المجتمع بما فيها المهتمون الذين أقاموا مجموعات خاصة بالتبرع بالدم على مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا عندما يعلن البنك على موقعه الرسمي عن حاجته الماسة للمتبرعين سواء بالدم أو الصفائح الدموية نتيجة لوجود مرضى يلزمهم ذلك على وجه السرعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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