سمو أمير البلاد يعزي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بالعراق بضحايا حريق مستشفى (ابن الخطيب) في بغداد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى (ابن الخطيب) في العاصمة بغداد والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية العراق من كل مكروه.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى معالي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى (ابن الخطيب) في العاصمة بغداد مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.