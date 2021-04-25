كلية التمريض الكويتية تحصل على الاعتماد الاكاديمي من مؤسسة (ACEN) الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت كلية التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية حصولها على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس التمريض من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم التمريضي الأمريكية (ACEN).

وقال عميد الكلية الدكتور علي الحجرف في تصريح صحفي اليوم الأحد أن هذا الاعتماد جاء بعد اعتماد مجلس مفوضي المؤسسة لتوصية لجنة مراجعة التقييم على أن تكون صلاحية هذا الاعتماد خمس سنوات.

وأضاف الحجرف أن الاعتماد يعتبر إنجازا عظيما للكويت أولا وللهيئة ثانيا فهو يخدم القطاع الصحي على مستوى الدولة مشيرا إلى أن كلية التمريض تعتبر بذلك أول كلية من كليات الهيئة تحصل على الاعتماد الأكاديمي لكل برامجها.

وذكر أن الاعتماد الأكاديمي شمل بكالوريوس التمريض بخياراته الثلاث وهي بكالوريوس تمريض وبكالوريوس التمريض المدرسي واستكمال تمريض وأيضا لبرنامج دبلوم التمريض العام.

وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزا وتحديا للكلية للاستمرار في تطوير برامجها ومناهجها بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية لجودة التعليم التمريضي.

وبين أن الكلية بدأت تنفيذ مشروع الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها الدراسية منذ عام 2016 من خلال التعاقد مع مؤسسة ACEN الأمريكية بالتعاون مع إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأفاد أن حصول برامج الكلية على الاعتماد الأكاديمي سيعمل على تطوير مهارات وخبرات طلبة كلية التمريض قبل التحاقهم بسوق العمل ما يساعد في خلق رأس مال بشري ابداعي مؤهلا تأهيلا مهنيا عاليا يمكنه من تقديم عناية تمريضية متميزة تواكب التطورات المستمرة التي تشهدها مهنة التمريض.

وقال الحجرف إن هذا الأمر يرتبط بالأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعنية بتوفير عمالة وطنية مؤهلة ومدربة لسد الشواغر في قطاع الرعاية الصحية وذلك وفق ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

وأشار الى أن مجلس مفوضي مؤسسة (ACEN) سجل في ختام قراره إشادته بمساهمة كلية التمريض بالجهود التي بذلت لمواجهة جائحة (كورونا) من خلال تطوع أساتذة وطلبة الكلية للانضمام للصفوف الأمامية مع إخوانهم من أعضاء الطواقم الطبية.

وأوضح أن مجلس المفوضين شكر كلية التمريض على حرصها الواضح في المحافظة على أعلى معايير التعليم التمريضي وعلى الدعم المتميز الذي تقدمه لطلبتها وللمجتمع في هذا المجال.

ولفت الى أنها أضافت في تقريرها المرفق بالقرار أن الكلية تعتبر الأولى في منطقة الخليج التي استأنفت الدراسة خلال جائحة (كورونا) باستخدام منصات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد التي كانت متوفرة ومستخدمة بالكلية منذ عام 2016 كما وفرت التدريب اللازم لطلبتها لاستخدام هذه المنصات.

وتعتبر (ACEN) من المؤسسات الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم في منح الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم التمريضي وهي احدى المؤسستين الحاصلتين على الاعتراف من وزارة التعليم الأمريكية لمنح الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم التمريضي.