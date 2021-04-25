"الهلال الأحمر الكويتي" تعلن دعمها لجهود الهند في مكافحة انتشار "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد عن دعمها ومساهمتها لكافة الجهود في الهند للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تسبب بكثير من الوفيات والاصابات.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الجمعية فعلت غرفة عمليات الطوارئ في إدارة الكوارث التابع لها لمتابعة مستجدات جائحة فيروس (كورونا) وتطوراتها الأخيرة في الهند.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في الهند يواجه تحديات نقص في إمدادات الأكسجين واللقاحات موضحة أن الهند تعاني من موجة ثانية ما يثير المزيد من المخاوف بشأن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب الأعداد الكبيرة.

وبينت أن (الهلال الأحمر الكويتي) تواصل مع السفارة الكويتية في الهند والصليب الاحمر الهندي واللجنة الدولية للصليب الاحمر للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتوفيرها بشكل سريع للهند.

وأضافت أن الجمعية سبقت وأن قدمت الدعم للعديد من الجمعيات الوطنية خلال أزمة (كورونا) ومدها بالمستلزمات الصحية لمكافحة انتشار الفيروس مثل تقديم مساعدات في جورجيا وفلسطين وجرز القمر وسيراليون وأفغانستان وباكستان والبوسنة والهرسك وطاجيكستان ولبنان وتونس.

وأفادت أنه تم دعم جهود الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لمكافحة فيروس كورونا لافتة إلى أن انتشار (كورونا) أصبح مصدر قلق عالمي "ونحن على قناعة تامة بأن تعزيز جهود الدول لاحتواء الفيروس ضرورة ملحة".

وأكدت أن الجمعية تبذل في هذه المرحلة جهودا كبيرة محليا وإقليميا ودوليا في سبيل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة إلى مستحقيها في كل مكان مشيرة إلى أن الجمعية أسست وفق هدف استراتيجي يقوم على الوقوف إلى جانب الشعوب في الكوارث والأزمات الانسانية.