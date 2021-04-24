"الصحة": 1206 إصابات جديدة ب"كورونا" وشفاء 1497 وتسجيل 9 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 265404 فيما سجلت تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1511 .

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1497 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 248633 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 7ر93 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 219 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15260 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 7518 ليصبح مجموع الفحوصات 2272818 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 16 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.