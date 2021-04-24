مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع #الهند نظرا للأوضاع الصحية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قرر مجلس الوزراء أمس الجمعة إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحية فيها.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)ان القرار يقضي بالتالي "يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من جمهورية الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج جمهورية الهند مدة 14 يوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر".

وجاء هذا القرار بعدما أعلنت الهند أمس الخميس أنها رصدت 314835 إصابة مؤكدة جديدة و2104 وفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لتسجل بذلك حصيلة يومية قياسية جديدة للاصابات بالجائحة وسط تحديات تواجه القطاع الصحي بسبب نقص في امدادات الاكسجين واللقاحات في حين فرضت السلطات المحلية في العاصمة نيودلهي إغلاقا لمدة ستة أيام للحد من انتشار الفيروس.