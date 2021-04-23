"الصحة": 1432 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1312 وتسجيل 9 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة تسجيل 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 264198 حالة فيما سجلت تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1502 .

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1312 حالة شفاء من الاصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 247136 حالة.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 54ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 222 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15560 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9171 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2265300 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 61ر15 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.